Перевыпуск кредитки обошелся жительнице Саратова в 77 тысяч рублей

Фото: Архив КП

Перевыпуск кредитки обошелся жительнице Вольска в 77 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

Как сообщает ведомство, 51-летней жительнице Вольска позвонил «представитель банка» и предложил перевыпустить кредитную карту и запросил полный набор данных карты. Доверчивая гражданка сообщила звонившему данные карты и после этого обнаружила списание 77 тысяч рублей.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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