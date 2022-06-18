фото: Администрация Саратова

В Ленинском районе появились два новых проезда. Соответствующее постановление мэра Михаила Исаева опубликовано на сайте мэрии.

В поселке Елшанка Ленинского района присвоили наименования двум новым элементам улично-дорожной сети:

- 3-й Транспортный проезд, берущий начало от 2-го Транспортного проезда в юго-западном направлении;

- 4-й Транспортный проезд, берущий начало от 2-го Транспортного проезда, параллельному 3-му Транспортному проезду в юго-западном направлении.

Администрации района поручено обеспечить установку указателей с обозначением наименований новых улиц.

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