фото: ГИБДД по Саратовской области

В Пугачеве «Десятка» заехала под «Камаз». Пострадавших женщину и ребенка отвезли в больницу. Об этом сегодня, 18 июня, сообщает ГИБДД по Саратовской области.

Сегодня утром в Пугачеве произошло ДТП с пострадавшими. В 9:00 напротив дома 158 по улице Ермощенко, 29-летняя женщина за рулем «ВАЗ-2110» не справилась с управлением и допустила наезд под стоящий «Камаз».

В результате сама водитель «десятки» и ее пассажир, 6-летний мальчик, доставлены в больницу.

Подробности случившегося уточняются.

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