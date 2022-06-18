фото: архив КП Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Саратовец украл более 70 тысяч рублей с карты знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.

В Солнечном поселке местная жительница лишилась крупной суммы денег после застолья с новым знакомым. Как рассказала пострадавшая от рук грабителя 38-летняя женщина, после застолья она заметила списание с банковской карты 73 тысяч рублей. По случаю завели уголовное дело.

В итоге сотрудники полиции задержали 21-летнего саратовца, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал, что перечислил деньги с телефона женщины, когда она заснула.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.