фото: архив КП
Фото: Юлия ПЫХАЛОВА
Саратовец украл более 70 тысяч рублей с карты знакомой. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по Саратову.
В Солнечном поселке местная жительница лишилась крупной суммы денег после застолья с новым знакомым. Как рассказала пострадавшая от рук грабителя 38-летняя женщина, после застолья она заметила списание с банковской карты 73 тысяч рублей. По случаю завели уголовное дело.
В итоге сотрудники полиции задержали 21-летнего саратовца, который ранее привлекался к уголовной ответственности. Он рассказал, что перечислил деньги с телефона женщины, когда она заснула.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.