В Саратове в тройном ДТП пострадала пассажирка

фото: ГИБДД региона
В Саратове на проспекте 50 лет Октября в тройном ДТП пострадала пассажирка. Об этом сообщает региональная ГИБДД.
Вчера, 17 июня, в 12:07 на проспекте 50 лет Октября, напротив «Славянского Рая», столкнулись «Шкода Октавия» под управлением 47-летнего водителя и «Лада Ларгус» с 60-летним мужчиной за рулем.
После удара отечественная легковушка врезалась в «Хонду», которой управлял 56-летний водитель.
В результате с травмами госпитализировали 36-летнюю пассажирку «Ларгуса».
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