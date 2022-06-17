Фото: Архив КП

В субботу саратовцев приглашают на ярмарки. Об этом сообщает минсельхоз области.

Завтра, 18 июня, в Саратове пройдут уже ставшие традиционными ярмарки выходного дня.

Субботние ярмарки пройдут на Театральной площади с 7 до 13 часов, в Заводском районе на пересечении улиц Пензенская и Томская - с 8 до 16 часов и в поселках Юбилейный и Елшанка с таким же графиком.

Саратовцам будут предложены предложены плодовоовощная продукция, хлебобулочные и кондитерские изделия, сахар, крупа, яйца и рассада.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.