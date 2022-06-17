Фото: архив КП

В Саратовской области сотрудника ГИБДД обвиняют в получении взятки запчастями. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По версии следствия, в апреле сотрудник ГИБДД получил от представителя некой фирмы взятку в виде запчастей для автомобиля стоимостью в 12 тысяч рублей. Взятка предназначалась для того, чтобы в ГИБДД оформили протокол об отсутствии у автомобиля техосмотра на физическое лицо вместо юридического.

Согласно кодексу, данное нарушение ведет к наложению административного штрафа на должностных лиц, ответственных за техническое состояние и эксплуатацию транспортных средств, в размере пятисот рублей; на юридических лиц - пятидесяти тысяч рублей.

По неподтвержденным данным, речь идет о начальнике отделения ГИБДД межмуниципального отдела МВД России «Советский» Николае Александрове.

Противоправные действия были пресечены сотрудниками УФСБ совместно с МВД. Расследование уголовного дела продолжается.

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