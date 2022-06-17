Встреча на форуме

На международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге Роман Бусаргин обсудил сотрудничество Саратовской области с Ираном и Беларусью, о чем сообщил в своем Телеграм-канале сегодня, 17 июня.

Врио губернатора встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Ирана в РФ Каземом Джалали и Чрезвычайным и Полномочным Послом Беларуси в РФ Владимиром Семашко. В первую очередь они обсуждали торгово-экономические отношения.

В 2021 году внешнеторговый оборот с Ираном составил 217 миллионов долларов США. По сравнению с 2020 годом он увеличился в 2,3 раза. Экспорт достиг 21,7 миллиона долларов США, что в 2,5 раза больше, чем в 2020 году.

Внешнеторговый оборот с Республикой Беларусь по итогам 2021 года составил 108 миллиона долларов, что на 16,7 процента больше, чем за год до этого. Экспорт составил 71 миллиона долларов США.

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