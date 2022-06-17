В Саратовской области от коронавируса умерла 81-летняя женщина, об этом сообщает региональный минздрав сегодня, 17 июня.
За минувшие сутки от коронавируса скончалась жительница Саратовской области. Общее количество жертв инфекции в регионе достигло 5985 саратовцев.
Напомним, всего коронавирусом заразились уже 254 085 человек в регионе.
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