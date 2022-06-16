В Балаково местный житель забил жену в такси. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По материалам следствия и суда, 27 ноября 2021 года 33-летний мужчина с приятелем отдыхал в одном из баров Балаково. Мужчина не смог дозвониться до своей жены, которая уехала в гости в соседнее село Натальино и вызвал такси.

Найдя супругу, мужчина избил ее, потом вместе они поехали обратно в Балаково, по пути мужчина продолжил ее избивать.

В городе женщина сообщила, что ей плохо, бригада скорой помощи госпитализировала ее в реанимацию.

Избитая женщина скончалась спустя два дня. Суд приговорил мужчину к 8 годам лишения свободы.

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