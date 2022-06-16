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Общество16 июня 2022 17:18

В Саратове могут ограничить скорость электросамокатов

Скорость электросамокатов планируется ограничить до 10-15 км/ч
Евгений Бадиков
Фото: википедия

Фото: википедия

В Саратове могут ограничить скорость электросамокатов. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе мэрии.

В Саратове на некоторых участках предлагается ограничить скорость электросамокатов. С таким предложением вышел заместитель председателя комитета дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта Игорь Поздникин. Скорость электросамокатов планируется ограничить до 10-15 км/ч. Участки улиц, скорость на которых будет ограничена пока что не называются.

В конце совещания было принято решение согласовать с ГИБДД проектное соглашение о взаимном сотрудничестве для решения проблемы. Было решено также проводить рейды по проверке исправности самокатов.

Вопрос продолжат обсуждать в дальнейшем.

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