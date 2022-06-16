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Общество16 июня 2022 13:59

В Саратовской области построят современный мукомольный завод

Строительство нового завода создаст уже на первом этапе как минимум 500 новых рабочих мест
Евгений Бадиков
Подписание соглашения

Подписание соглашения

В Саратовской области построят современный мукомольный завод. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы области Романа Бусаргина.

В Саратовской области планируется построить современное мукомольное производство целевой мощностью один миллион тонн зерна в год. Соответствующее соглашение с инвестором, Агрокорпорацией «БИО-ТОН» подписал Роман Бусаргин на Петербургском международном экономическом форуме. Работы по постройки первой очереди мощностью 350 тысяч тонн начнется в 2023 году.

— В первую очередь проекта планируется вложить более 6 млрд рублей. Предполагается строительство мельницы, элеватора, складов готовой продукции и транспортного цеха. Все это позволит создать более 500 новых рабочих мест, - рассказал врио губернатора Саратовской области.

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