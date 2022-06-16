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В Саратовской области на границе России и Казахстана задержали зубробизона. Об этом сообщили в Россельхознадзоре по Саратовской и Самарской областям.

Согласно данным ведомства, перевозчик животных не имел сведений в ветеринарно-сопроводительных документах о проведении диагностических исследований на заболевания крупного рогатого скота—туберкулез, паратуберкулез, энзоотический лейкоз, блутанг.

Животное не разрешили ввозить на территорию России.

Зубробизон, или бизонозубр — гибрид зубра и американского бизона. Сочетает признаки обоих видов, но обычно превосходит их по размеру. Отличается от зубра более крупной головой, строением задних ног и более густой шерстью на голове и шее. Поголовье данных животных очень невелико.

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