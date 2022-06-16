Клещ

В Саратовской области от укусов клещей пострадало почти 500 человек. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Эпидемиологи напоминают, что проводят профилактические мероприятия на базах отдыха и в детских лагерях региона между сменами.

Специалисты исследовали 515 клещей, у двух насекомых нашли клещевой боррелиоз. Инфекция передается человеку через укусы этих насекомых. Болезнь поражает кровеносную, сердечно-сосудистую и центральную нервную системы, а также опорно-двигательный аппарат.

Эксперты предупреждают, что зараженные клещи могут обитать в Аркадакском, Базарно-Карабулакском, Балтайском, Дергачевском, Екатериновском, Калининском, Новобурасском, Озинском, Саратовском, Татищевском, Турковском, Аткарском, Балаковском, Балашовском, Красноармейском, Марксовском, Петровском, Пугачевском, Ртищевском, Хвалынском, Энгельсском районах области, а также на Кумысной поляне в Саратове.

Чтобы защититься от клещей, в Роспотребнадзоре советуют носить на природе закрытую одежду. При укусе насекомого, следует обработать место укуса спиртом, а клеща специалисты рекомендуют посадить в банку и отправить на платное исследование в лабораторию по адресу: Саратов, улица Вольская, 7. В случае, если емкости с собой нет, клеща нужно сжечь.

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