Фото из соцсетей

В Балаково две иномарки сгорели из-за поджога. Об этом информирует ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня ночью, 16 июня в Балаково сгорели две иномарки. На ликвидацию пожара площадью 6 квадратных метров на улице Факел Социализма были направлены два пожарных расчета. Сообщается, что пострадали автомобили Hyundai Elantra и Renault Sandero.

На камерах видеонаблюдения виден момент поджога автомобилей. Все обстоятельства выясняются.

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