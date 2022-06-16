Фото из соцсетей
В Балаково две иномарки сгорели из-за поджога. Об этом информирует ГУ МЧС по Саратовской области.
Сегодня ночью, 16 июня в Балаково сгорели две иномарки. На ликвидацию пожара площадью 6 квадратных метров на улице Факел Социализма были направлены два пожарных расчета. Сообщается, что пострадали автомобили Hyundai Elantra и Renault Sandero.
На камерах видеонаблюдения виден момент поджога автомобилей. Все обстоятельства выясняются.
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