Иван Кузнецов

В ходе спецоперации на территории Украины погиб саратовский солдат. О гибели земляка сообщает Петровская районная администрация.

Иван Николаевич Кузнецов — уроженец села 2-ая Березовка Петровского района. Парню было 22 года.

— Наш земляк – рядовой контрактной службы Иван Кузнецов защищал интересы государства и Родины, он отдал свою жизнь ради обеспечения безопасности страны и ее народа. Закончив обучение, в 2020 году был призван на службу в ряды Российской армии, где подписал контракт — сообщает администрация

— Во время исполнения воинского долга погиб наш земляк. Иван Николаевич Кузнецов - пример настоящего героя - защитника мира. Он храбро и мужественно сражался во благо интересов Родины. Выражаю глубочайшие соболезнования семье погибшего. Его подвиг навсегда останется в нашей памяти, — выразил соболезнования врио главы региона Роман Бусаргин.

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