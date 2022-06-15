Фото предоставлено СГМУ

Хирурги СГМУ провели сложнейшую операцию по удалению рака легкого . Об этом сообщает пресс-служба СГМУ.

Сложнейшую операцию онкологического профиля выполнили

торакальные хирурги Университетской клинической больницы №1 им. С.Р.

Миротворцева.

Хирурги обнаружили огромную опухоль в левом легком пациента. В ходе операции выяснилось, что помимо экстремально большого размера опухоли, она начала распространяться на крупные сосудистые структуры.

— Операция длилась 2,5 часа, было удалено пораженное легкое, проведена резекция и ушивание дефектов крупных сосудов, отходящих от сердца. Массивной операционной кровопотери, что не редкость в таких случаях, удалось избежать — рассказывает директор клиники факультетской хирургии и онкологии СГМУ, профессор Сергей Капралов.

— На счету хирургической службы Университетской клинической больницы №1 СГМУ немало сложных редких случаев. Подобные результаты успешной работы хирургов медуниверситета оказывают положительное влияние на работу городского здравоохранения в целом и позволяют пациентам даже с самыми сложными диагнозами сберечь здоровье и качество жизни на должном уровне, – отметил ректор СГМУ Андрей Еремин.

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