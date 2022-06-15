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Происшествия15 июня 2022 7:08

В Саратовской области сбили трех женщин за сутки

Наталия Калинина
Фото: авария в Марксе

Фото: авария в Марксе

В Саратовской области сбили трех женщин за прошедшие сутки, о чем сообщает региональная Госавтоинспекция.

В 9:45 в Максе 60-летний мужчина на микроавтобусе FAW сбил 75-летнюю пенсионерку. Это произошло по адресу улица Карла Либкнехта, 65.

В Заводском районе Саратова 32-летний молодой человек на Skoda Yeti сбил 67-летнюю женщину пешехода напротив дома № 57 по проспекту Энтузиастов. Это было в 17:15.

В Волжском районе Саратова женщина пострадала в 18:50 напротив дома № 19 а по Усть-Курдюмскому шоссе. 22-летний парень на KIA Rio сбил 47-летнюю женщину.

Все пострадавшие доставлены в больницы.

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