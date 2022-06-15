Фото: СУ СКР

В Энгельсе педофил получил 13 лет колонии за насилие над пасынком. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области .

Следствием и судом установлено, что с января 2020 по август 2021 года 32-летний мужчина, находясь наедине с своим пасынком, которому не исполнилось четырнадцати, совершал в отношение ребенка действия сексуального характера. В 2021 году ребенок рассказал о противоправных действиях отчима своей матери, которая обратилась с заявлением в правоохранительные органы.

Следователям удалось установить психологический контакт с мальчиком и собрать доказательства насилия над ним.

Приговором суда педофилу назначено наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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