Пять жителей Саратовской области были награждены Владимиром Путиным. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Маневровый диспетчер станции Нефтяная РЖД Елена Рудакова и директор ООО "Осень" Равз Акчурин из Озинского района получили ордена "За заслуги перед отечеством II степени" за трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу. Водитель ООО "Кольцовское" Александр Борисовский получил звание "Заслуженный работник сельского хозяйства РФ".

Заместитель генерального директора ООО "Спортивный комплекс "Юность" Александр Грачев получил звание "Заслуженный работник физической культуры РФ" за вклад в развитие физической культуры и спорта, а замминистра культуры Саратовской области Владимир Баркетов награжден знаком отличия "За безупречную службу".

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