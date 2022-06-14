В Балашове состоялся X Межрайонный православный фестиваль «Троица Святая, Слава Тебе!»

Приветственное слово участников делегации

В Балашове 12 июня состоялся X Межрайонный православный фестиваль «Троица Святая, Слава Тебе!». По традиции он проводится по инициативе Епископа Балашовского и Ртищевского Тарасия.

Выступление народного ансамбля

Празднование Святой Троицы в этом году совпало с Днем России, что по-своему символично. У нас многонациональная страна и такие праздники дают возможность поближе познакомиться с русским фольклором, самобытной культурой, традициями и обычаями.

- Сохранить самобытное песенное культурное наследие наших предков и передать эти знания молодежи - наша общая задача, - отметил в своем приветственном слове Владыка Тарасий.

Конная прогулка для желающих

Фестиваль с каждым годом пользуется все большей популярностью. В этом году его посетили 3,5 тысячи человек. На ярмарке «Город мастеров» свои работы продемонстрировали более 40 представителей народного творчества. Сотрудники местного Краеведческого музея провели гостям экскурсии по городу. Дети могли посетить интерактивные площадки в парке имени Куйбышева. Торжественный концерт продлился больше двух часов.

Слышны русские песни

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.