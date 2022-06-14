На Украине погиб 21-летний солдат из Перелюбского района

Рустам Чернодымов

13 июня в Перелюбском районе Саратовской области простились с Рустамом Чернодымовым.

Парень жил в поселке Молодежный. 27 августа ему могло исполниться 22 года. На похороны собрались сотни жителей района.

Максим увлекался футболом, баскетболом. Был защитником хоккейной команды «Вектор». Окончив учебу он поступил в СГУ имени Чернышевского, хотел стать учителем физкультуры, но пошел в армию. Полгода был в учебке в Саратове, потом направлен в Бурятию для продолжения службы.

Рустам погиб 5 июня 2022 года, как пишет коллектив школы поселка Молодежный.

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