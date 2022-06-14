Ушел из жизни первый судебный пристав Саратовской области

Валерий Орлов

12 июня, в Балашове скончался первый судебный пристав Саратовской области Валерий Орлов. Ему было 76 лет. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Валерий Орлов родился 17 августа 1945 года в городе Балашове. Он был советским и российским юристом, работником органов МВД и юстиции, заместителем министра юстиции Саратовской области. Имел титулы Почетного работника юстиции РФ и ФССП России.

В период работы на посту руководителя Управления ФССП России по Саратовской области Валерий Орлов выступал рецензентом различных научных публикаций по теории и практике исполнительного производства. В апреле 2010 года вышел в отставку. Вел общественную работу в Общественного совета при ФССП РФ. Коллектив саратовского Управления выражает соболезнования родным и близким Валерия Анатольевича.

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