Виктория Бородянская

Председатель комитета по туризму Виктория Бородянская уволена из правительства Саратовской области. Сегодня, 14 июня, врио губернатора Роман Бусаргин подписал соответствующее постановление.

Бородянская подала заявление об отставке по собственному желанию. Ранее было объявлено об объединении министерства культуры и комитета по туризму региона. Комитет ликвидируется, его полномочия были переданы министерству.

Бородянская работала председателем комитета с ноября 2017 года.

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