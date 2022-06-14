Открытый колодец
В Саратове женщина провалилась в открытый колодец. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Вчера вечером, 13 июня, в Саратове женщина провалилась в открытый колодец. Инцидент случился на пересечении улиц Рахова и Новоузенской.
Сотрудники прокуратуры установили, что колодец принадлежит саратовскому филиалу компании ПАО «Ростелеком». Руководитель филиала получил предостережение от прокуроров, а колодец закрыли рабочие «Ростелекома».
— В настоящее время проводятся сплошные проверки по выявлению открытых колодцев, люков, шахт, к которым имеется свободный доступ неограниченного круга лиц. Кроме того, жителей региона попросили сообщать в прокуратуру обо всех открытых колодцах, а также о неогороженных ямах, - сообщает ведомство.
Результаты проверок находятся на личном контроле прокурора области Сергея Филипенко.
ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ
Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.
Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.