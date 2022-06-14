В Заводском районе женщина сбила велосипедиста

Фото: Госавтоинспекция

Вчера, 13 июня, в Заводском районе Саратова женщина сбила велосипедиста. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Авария была зафиксирована в 17:17 напротив дома № 15 по улице Миллеровская. 29-летняя девушка на автомобиле “Лада Веста” сбила 46-летнего велосипедиста.

В результате ДТП пострадавший был госпитализирован в медицинское учреждение.

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