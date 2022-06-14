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Здоровье14 июня 2022 6:24

Олег Костин: около 60 саратовцев нуждаются в кислородной поддержке

Глава минздрава Саратовской области сообщил последние данные по коронавирусу
Наталия Калинина
ПДС в правительстве

ПДС в правительстве

Сегодня, 14 июня, глава минздрава Саратовской области Олег Костин сообщил последние данные по коронавирусу на ПДС Губернатора области.

Ситуация остается стабильной, в сутки определяется около 100 случаев заболевания. В стационарах остаются около 300 человек, с кислородной поддержкой около 60, на ИВЛ остаются семь пациентов.

Задействовано 404 койки на базе четырех учреждений. На амбулаторном лечении 700 человек.

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