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В Саратове задержали 17-летнего автомобильного вора-рецидивиста. Об этом информирует пресс-служба УМВД по Саратову.

Как сообщает ведомство, в июне в полицию обратилась 20-летняя жительница Саратова. Девушка сообщила правоохранителям, что в ночь с 2 по 3 июня в поселке Красный Текстильщик неизвестный разбил стекло ее автомобиля ВАЗ-2112 и похитил две пары динамиков и два усилителя. Общая сумма ущерба составила 46 200 рублей.

Сотрудники полиции по подозрению в краже задержали 17-летнего парня, у которого получилось изъять часть похищенного. Деньги за проданный усилитель он потратил. Местного жителя оставили под подпиской о невыезде.

Чуть позже с заявлением в полицию обратился и 20-летний саратовец. Автомобилист сообщил, что подобным образом из его ВАЗ-2109 были украдены динамики и сцепление. Молодой человек оценил ущерб в 5 500 рублей.

Правоохранители вновь обратились к уже знакомому им юноше, находящийся под подпиской о невыезде. Все похищенное было изъято.

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