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Ночью в Энгельсе горело общежитие. Об этом сегодня сообщили в региональном управлении МЧС.

Вчера, 11 июня, на пульт дежурного в 22:07 поступил сигнал о пожаре. Прибывшие на 2-ой микрорайон Урицкого, 24 сотрудники пожарной охраны обнаружили, что на лестничной клетке пятиэтажного общежития загорелся мусор и оконная рама. Общая площадь пожара составила примерно 30 квадратных метров.

По предварительным данным, причиной стало неосторожное обращение с огнем.

Всего из здания эвакуировали 22 человека, из них четверо детей.

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