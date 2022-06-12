Государственный Флаг РФ

Роман Бусаргин поздравил саратовцев с Днем России. Об этом стало известно из телеграм-канала врио главы области.

- Этот государственный праздник - символ независимости и свободы нашей страны. Он объединяет россиян уважением к Родине, гордостью за ее великую историю. И самое главное – стремлением сделать все, чтобы Отечество было сильным и процветающим.

Сегодня от нашей ответственности, гражданской позиции, добросовестного труда зависит будущее региона и всей страны. Сила наша в единстве, потому что это прочный фундамент всех дел, всех планов. А в поддержку нам традиции патриотизма, духовное наследие, память о героических подвигах дедов и прадедов. И, конечно, вера в себя, и искренняя любовь к Родине.

Желаю всем крепкого здоровья, счастья, добра, успехов на благо России, - пожелал жителям области Бусаргин.

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