Володин рассказал о главном оппоненте Бусаргина на выборах

Сторонники Спикера ГД рассказали в Телеграм-канале «Володин Саратов» о главном оппоненте Бусаргина на выборах.

- Исполнился месяц, как Роман Викторович Бусаргин назначен врио губернатора Саратовской области. До выборов осталось 3 месяца. Политологи гадают, кто станет главным оппонентом Бусаргина на выборах, однако на мой взгляд, это слишком примитивное видение вопроса.

Во-первых, свою роль уже сыграли соцсети, люди могут там все узнать о кандидатах. Об их поступках, решениях и делах.

Во-вторых, представители практически всех партий выступают за сильную страну и процветание региона. Так что это уже вопрос не слов и обещаний, а конкретных решений проблем. В-третьих, в Саратовской области всех предполагаемых кандидатов в той ли мере знают и могут оценить их перспективы. На мой взгляд, оппоненты Романа Викторовича ему не конкуренты.

Главный оппонент Бусрагина – нерешенные проблемы, существующие в области. Поэтому, если мы хотим, чтобы Саратовская область развивалась, хайп и разговор о рейтингах необходимо перевести в обсуждение и решение проблем жителей, - рассказал Володин и предложил высказаться об актуальных для региона проблемах в комментариях.

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