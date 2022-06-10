Фото: СУ СК - Саратов

Вчера, 9 июня, возле детского лагеря в Саратове нашли человеческий череп. Об этом сообщает СУ СК по Саратовской области.

По предварительным данным, останки были обнаружены вечером. В 400 метрах от детского оздоровительного лагеря «Романтик» грибник заметил череп взрослого человека.

Теперь личность погибшего пытаются установить эксперты.

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