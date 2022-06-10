Роман Бусаргин

Роман Бусаргин: региональная экономика закалилась в пандемию. Вчера вечером врио губернатора Саратовской области Роман Бусаргин дал эксклюзивное интервью «Интерфакс-Россия» о том, как регион преодолевает последствия санкций.

— Региональная экономика закалилась в пандемию. Полученный нами опыт заключается в прямом взаимодействии с бизнесом, в серьезных мерах господдержки, в системном подходе. Есть и случаи, когда надо точечно решать проблему, причем в ручном режиме. Нужно ездить на предприятия, обсуждать, договариваться. И это нормально в силу сегодняшних обстоятельств. Главное - коллективы работают, у предприятий есть поставки и заказы, - пояснил Бусаргин.

Некоторые отрасли, по мнению Бусаргина, испытывают трудности. К ним можно отнести авиа- и -автоперевозки, общепит, гостиничный бизнес, туризм, дополнительное образование, бытовые услуги и непродовольственная торговля. Стоит отменить, что это характерно для большинства регионов: на федеральном уровне существует перечень отраслей, пострадавших в период пандемии.

По словам врио губернатора области, на федеральном и региональном уровнях разработан ряд мер, направленных на поддержку предпринимательства, системообразующих предприятий. Часть из них касается налогообложения. Все это поддержало предпринимателей и тех, кто работает в небольших организациях. Крупные предприятия получают господдержку из федерального центра. Существуют фонды, перечень системообразующих компаний, которые могут взять займы по льготным ставкам на текущую деятельность.

Ряд предприятий в регионе в период пандемии нарастил производственные мощности. Это компании, работающие в обрабатывающих отраслях промышленности, строительстве, дорожном комплексе, АПК.

— Компании продолжали инвестиционные проекты, а это значительные средства. Они строили, проводили модернизацию, увеличивали прибыль. Введение санкций стало катализатором деловой активности. Началось формирование новых кооперативных связей, - пояснил Бусаргин.

По поводу саратовских предприятий с иностранным капиталом глава региона сообщил, что на данный момент все они работают в штатном режиме.

— Их руководство заявляет, что сохраняют свои производственные планы, обязательства перед партнерами, сохраняют трудовые коллективы. Компания Holcim заявила о поиске вариантов продажи своих российских активов. При этом цементный завод выпускает продукцию, - добавил врио губернатора.

Коснулся глава региона и темы реконструкции аэропорта в Балакове. В частности, он отметил, что данный проект находится на стадии проработки вместе с «Металлургическим заводом Балаково». Появление современного транспортного узла необходимо как городу, так и области. Реконструкция аэропорта даст возможность развития авиаперевозки на местных и межрегиональных линиях.

Роман Бусаргин рассказал и о судьбе промышленной площадки бывшего завода «Тролза» в Энгельсе. Четвертый год подряд там функционирует «Энгельсский завод электротранспорта» - подразделение российского холдинга «ПК Транспортные системы».

Как заметил врио губернатора, предприятие работает штатном режиме. В 2020 году выпустили 151 троллейбус «Адмирал», в 2021-м изготовили 152 троллейбуса и 32 кузова трамваев.

Глава региона напомнил, что в 2021 году по Саратову начали курсировать 70 электробусов. При этом в городе продолжат обновлять троллейбусный парк.

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