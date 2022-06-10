Виталий Шупиков

В ходе СВО на Украине погиб саратовский солдат. Об этом сообщает администрация Советского района.

В ходе СВО на территории Украины погиб уроженец Советского района Саратовской области Виталий Шупиков. Виталию было 32 года, мужчина - выпускник Саратовского авиаколледжа по специальности «Техник по авиационным приборам и комплексам».

С 2009 по 2010 годы служил в армии. Позднее подписал контракт и стал водителем-электриком командно-штабной машины взвода связи батареи управления берегового ракетного дивизиона.

— За проявленные отвагу и смелость Шупиков Виталий Александрович представлен к государственной награде «Орден Мужества» (посмертно), — сообщает администрация.

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