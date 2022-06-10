В Энгельсе стартует ремонт тротуаров у поликлиник и школ

Роман Бусаргин в Энгельсе

В Энгельсе стартует масштабный ремонт тротуаров у поликлиник и школ. Об этом пишет Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

В первую очередь планируется ремонт подходов к школам, детским садам, больницам и поликлиникам в том числе в поселке Приволжский.

- Тротуар у здания администрации будет отремонтирован в последнюю очередь, - заявил Бусаргин в разговоре с Плехановым. Работы начнутся этим летом.

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