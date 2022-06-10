Фото: ГУ МЧС - Саратов

Вчера ночью, 9 июня, на пожаре в Ершове пострадали бабушка с внучкой. Пенсионерка погибла, а девятилетний ребенок был доставлен в больницу.

Сообщение о возгорании поступило в 23.45 из Ершова. Горел частный саманный дом с деревянной пристройкой на улице Прудовой. Дома на момент пожара находилась 64-летняя женщина и ее девятилетняя внучка. Девочка успела выбежать из дома и с ожогами доставлена в лечебное учреждение. Женщину спасти не удалось. Ее тело обнаружили пожарные при тушении.

Площадь пожара составила 78 квадратных метров, сгорела кровля дома, пристройка, внутренняя отделка дома. На месте работали три пожарных расчета. Причина пожара устанавливается, о чем сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

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