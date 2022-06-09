Олег Костин

Олег Костин посоветовал саратовцам не целоваться с больными. Об этом стало известно в ходе брифинга в министерстве здравоохранения.

— Маску приравняли к слову «ковид», а ведь маска была всегда. И когда заболеваемость ОРВИ поднималась, маску рекомендовали носить заболевшим, - объяснил министр. - Маски в стационарах мы не снимаем. И дома, когда есть больной человек, нужно об этом вспомнить. Послабление мы сделали, но если будут опасения, мы об этом заявим совместно с органами Роспотребнадзора. В настоящий момент область держится стабильно, заболеваемость падает, в том числе по ОРВИ.

—Не надо целоваться с больными, не надо ходить с открытым ртом по улицам, надо соблюдать дистанцию - уверен Олег Костин.

Затронул министр и проблему сезонную - клещей.

— Сейчас у нас появилась проблема - клещи. Хочу предостеречь граждан от посещения лесов. А уж если прошлись по лесу, внимательно осмотрите себя - нет ли клещей. Но все лекарства на этот счет у нас есть, - отметил Костин.

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