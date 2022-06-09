В Саратовской области утвердили результаты ЕГЭ-2022 по литературе, географии и химии

Урок в старших классах Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Саратовской области утвердили результаты ЕГЭ по литературе, географии и химии на основной период 2022 года.

26 мая 2022 года в ЕГЭ литературе писали 474 человека, по географии – 330 человек, по химии – 1119 человек. Минимальное количество баллов необходимое для поступления по географии составляет 37 баллов, по литературе – 32 балла, по химии – 36 баллов.

8 июня 2022 года государственная экзаменационная комиссия Саратовской области утвердила результаты ЕГЭ по литературе, географии, химии. Их объявят завтра 10 июня 2022 года.

Апелляции можно подать 14 и 15 июня 2022 года. Заседание конфликтной комиссии состоится 20 июня 2022 года.

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