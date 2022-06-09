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В Саратове дешевеют овощи и дорожает колбаса. Об этом стало известно из исследования Саратовстат.

Согласно статистке, за прошедшую неделю сильнее всего подешевели сезонные овощи - огурцы - на 17 процентов и помидоры - на 14. Дешевеет и морковь - цена упала на 9 процентов.

Самый значительный рост цен отмечается на сухие детские смеси - 1,84 процента, вареную колбасу - 1,92 процента и маргарин - чуть больше 2 процентов.

Колбасные и мясные изделия в целом немного подешевели - менее чем на процент. В эту же категорию можно отнести и яйца. Цены на остальные популярные продукты практически не изменились.

В целом в регионе цены остаются ниже, чем в большинстве субъектов ПФО.

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