Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом ЛНР

Разрушения в ЛНР

Саратовская область взяла шефство над Сватовским районом Луганской Народной Республики. В ближайшее время будет подписано соглашение о сотрудничестве и взаимопомощи. Об этом сообщил Роман Бусаргин в своем Телеграм-канале.

На прошлой неделе на месте побывала делегация из Саратова. Планируется восстановление инфраструктуры, коммунального хозяйства, в том числе систем водоснабжения и отопления, а также школ, детских садов и поликлиник. Многие из них были разрушены.

- Сейчас в Сватовском районе, где живут 30 тысяч человек, налаживается мирная жизнь. Люди наконец-то почувствовали себя в безопасности. Мы их не бросим, мы – единый народ, - заявил Роман Бусаргин.

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