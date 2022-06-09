Фото: Лиза Алерт

В Саратове ищут молодого высокого брюнета с карими глазами. Об этом сообщили волонтеры поискового отряда «Лиза Алерт» в своих соцсетях.

По данным организации, Вадим Зубарев пропал 2 июня в Ленинском районе. Последний раз молодой 31-летний мужчина был одет в черную майку, синие джинсы и черные сандалии.

К особым приметам Вадима можно отнести высокий рост - 185 см, черные волосы. карие глаза.

Все, кто знают о местонахождении Вадима, просят обратиться по телефонам 112 или 8-800-700-54-52.

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