Фото из соцсетей

Мошенник из Энгельса похитил у пенсионеров 2 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

21-летний молодой человек вместе с сообщником обманывали пенсионеров по телефону.

Мошенники звонили пожилым людям и сообщали ложную информацию о ДТП с участием их родных. Преступники давили на то, что близким жертв грозит уголовная ответственность и требовали денег за «решение вопроса».

За ноябрь 2021 года злоумышленники обманули восемь пенсионеров и заполучили 2 миллиона рублей.

Суд приговорил преступника к 3 годам лишения свободы условно. Парень раскаялся в содеянном и возместил ущерб.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.