Олег Костин: медицинские работники рекомендуют все еще использовать маски

Медицинские работники рекомендуют все еще использовать маски, особенно при наличии признаков ОРВИ или в людных местах. Сегодня, 8 июня, в рамках очередного корсовета об этом напомнил Олег Костин, глава минздрава Саратовской области.

На данный момент в регионе остаются 404 коронавирусные койки, они функционируют на базе четырех учреждений. Свободный коечный фонд составляет 18 – 20 процентов.

Более 300 пациентов остаются в стационарах, в день поступают менее 20 человек.

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