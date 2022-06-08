Саратовский ВУЗ расположился после Тюменского индустриального университета

Саратовский СГУ попал в топ-100 вузов России. Об этом стало известно из ежегодного исследования агентства RAEX за 2021 год.

По его итогам, на 81 месте расположился наш Саратовский Государственный Университет. В 2020-ом он занимал 74 строчку. Первую пятерку ранжира составили вузы Москвы и Северной столицы - МГУ, МФТИ, Санкт-Петербургский госуниверситет, МИФИ и Высшая школа экономики.

Рейтинг лучших вузов России RAEX-100 публикуется ежегодно с 2012 года. При оценке качества образования в вузах рассматривались группы показателей «уровень преподавания», «международная интеграция», «ресурсная обеспеченность» и «востребованность среди абитуриентов». Всего в рейтинге используется 43 показателя.

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