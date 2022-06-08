В Саратове 48-летняя женщина умерла на приеме у врача

ЧП в Саратове

Сегодня, 8 июня, в Заводском районе Саратова женщина умерла прямо на приеме у врача. По предварительным данным, у нее были проблемы с сердцем.

Погибшей было 48 лет. Трагедия случилась около 14:00 в частном лечебно-диагностическом центре «Газмедцентр», который расположен по адресу Огородная, 153. Горожанка пришла на прием к ревматологу и в этот момент умерла. По имеющимся данным, она стояла на учете у кардиолога.

- На место вызвали «скорую». Медики прибыли быстрее, чем за 15 минут, однако могли только констатировать смерть женщины. Из-за чего она умерла, установят эксперты, - рассказала официальный представитель регионального минздрава Анастасия Усова.

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