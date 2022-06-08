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В Саратове еще один дореволюционный дом признали аварийным. Соответствующее распоряжение за подписью Михаила Исаева опубликовано на сайте мэрии.

В опубликованном сегодня, 8 июня документе речь идет о расселении и сносе доме №41Б по улице Мичурина.

Теперь собственникам предлагают отселиться из квартир в течение трех месяцев. Здание необходимо снести до 1 февраля 2024 года.

Из открытых источников следует, что здание построено до революции и примыкает к памятнику культурного наследия.

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