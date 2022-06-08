Ремонтные работы продлятся 4 дня
Тверскую в Саратове перекроют для ремонтных работ. Об этом сообщает филиал «Т Плюс».
В Саратове улицу Тверскую перекроют на 4 дня. Связано это с работами на тепловых сетях.
С 14:00 8 июня закрыто движение транспорта по Тверской улице около дома № 31/3 на участке дороги от ул. Офицерской до ул. Деловой, но подъезд к соседним домам останется свободным.
Работы коммунальщики завершат в 12 июня в 20:00.
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