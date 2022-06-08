Ремонтные работы продлятся 4 дня

Тверскую в Саратове перекроют для ремонтных работ. Об этом сообщает филиал «Т Плюс».

В Саратове улицу Тверскую перекроют на 4 дня. Связано это с работами на тепловых сетях.

С 14:00 8 июня закрыто движение транспорта по Тверской улице около дома № 31/3 на участке дороги от ул. Офицерской до ул. Деловой, но подъезд к соседним домам останется свободным.

Работы коммунальщики завершат в 12 июня в 20:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.