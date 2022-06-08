Открытие памятника Петру Великому в Саратове

Из-за дня рождения Петра Великого в Саратове перекроют центр города. Об этом сообщает пресс-служба администрации города Саратова.

В связи с праздничными мероприятиями в честь 350-летия со дня рождения Петра Великого с 17.00 8 июня до 23.30 9 июня вводится временное ограничение остановки и стоянки транспортных средств, а с 08.00 до 23.00 9 июня — временное ограничение движения по:

- ул. Московская на участке от ул. им. Лермонтова М.Ю. до набережной Космонавтов;

- набережной Космонавтов на участке от Обуховского переулка до ул. Валовая;

- ул. им. Лермонтова М.Ю. на участке от ул. Первомайская до ул. Валовая;

- ул. Соляная на участке от ул. им. Чернышевского Н.Г. до ул. им. Лермонтова М.Ю.

Кроме того, изменены схемы движения автобусов и маршрутных такси №№11, 33, 42:

Автобус №11

прямое направление: ул. Московская – ул. им. Чернышевского Н.Г. – ул. им. Челюскинцев.

обратное направление: ул. им. Челюскинцев – ул. им. Мичурина И.В. – ул. Московская – далее по схеме движения

Маршрутка №33

прямое направление: ул. Московская – ул. им. Чернышевского Н.Г. – ул. Большая Горная – ул. Большая Затонская далее по схеме движения.

обратное направление: ул. Малая Горная – ул. им. Хвесина Т.Е. – ул. Соколовая – ул. им. Чернышевского Н.Г. далее по схеме движения

Маршрутка №42

прямое направление: ул. им. Чернышевского Н.Г. – ул. Большая Горная – ул. Малая Горная – ул. им. Хвесина Т.Е.

обратное направление: ул. им. Хвесина Т.Е. – ул. Соколовая – ул. им. Чернышевского Н.Г. – далее по схеме движения.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.