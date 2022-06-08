Илья Кривошеин
В Озинках прощаются с погибшим на Украине сержантом Ильей Кривошеиным, о чем сегодня, 8 июня, сообщила районная администрация.
Погиб 24-летний Илья Кривошеин. Он окончил озинскую школу в 2013 году, поступил в Озинский лицей строительных технологий сервиса, где с 2013 по 2016 годы учился на сварщика.
В декабре 2016 года его призвали на службу, в 2017 году он пошел на контракт. Служил в должности командира отделения – старшего мастера по техническому обслуживанию и ремонту бронетанковой техники. Имеет воинское звание сержант.
Илья был женат, у него остался годовалый сын.
Администрация район выражает соболезнования матери погибшего Наталье Кривошеиной, а также родным и близким.
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