Фото: Лиза Алерт
Пропавшая в Саратове пенсионерка найдена живой. Об этом сообщает группа поискового отряда «Лиза Алерт»
Пропавшая несколько дней назад Мария Макаренко найдена живой. Об этом стало известно вчера, 7 июня, пропала же 81-летняя пенсионерка 4 июня.
— Отдельное спасибо Анне за внимательность и неравнодушие! — подчеркнули координаторы поисковиков.
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