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Общество8 июня 2022 6:51

Пропавшая в Саратове пенсионерка найдена живой

Мария Макаренко пропала 4 июня
Евгений Бадиков
Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Пропавшая в Саратове пенсионерка найдена живой. Об этом сообщает группа поискового отряда «Лиза Алерт»

Пропавшая несколько дней назад Мария Макаренко найдена живой. Об этом стало известно вчера, 7 июня, пропала же 81-летняя пенсионерка 4 июня.

— Отдельное спасибо Анне за внимательность и неравнодушие! — подчеркнули координаторы поисковиков.

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